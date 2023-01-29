وزير الرياضة يوقع عقد رعاية لـ 10 أبطال استعدادا للبطولات الدولية والعالمية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقد رعاية لـ 10 من أبطال مصر المتميزين بمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، بحضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وذلك اليوم الأحد بالمقر الرئيسي للبنك.

يأتي ذلك استمراراً لجهود بنك القاهرة المتواصلة لدعم المواهب المصرية في كافة المجالات لاسيما الرياضية فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى حققها أبطالنا الرياضيين فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، حيث يستكمل البنك جهوده لمساندتهم استعداداً للبطولات الدولية والعالمية وأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024، فضلاً عن استمرار رعاية البنك للإتحاد المصرى لكرة السلة للعام الرابع على التوالى، والإتحاد المصرى للبادل فى عامه الأول.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة برعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة متطلباتهم فى ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية سعياً لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

قدم وزير الرياضة الشكر والتقدير لمختلف الكيانات الاقتصادية والبنوك المصرية الوطنية على التعاون المثمر مع الوزارة فى دعم المشروعات والبرامج، ورعاية اللاعبين الرياضيين، مشيراً إلى أن رعاية "بنك القاهرة" لعدد من اللاعبين الواعدين يُضاف إلى برامج الرعاية التى تسعى وزارة الشباب والرياضة لتوفيرها لأبطال مصر.

فى هذا السياق، لفت وزير الشباب والرياضة إلى سياسة الوزارة الرامية إلى اكتشاف الموهوبين فى جميع الألعاب الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج من أبرزها مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى، والذى يُقدم مجموعة واعدة من الأبطال للمنتخبات الوطنية ، والتنسيق الدورى مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية لمتابعة الخطط التنفيذية لإعداد اللاعبين وحصر احتياجاتهم ، ودمجهم فى برامج رعاية محددة بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية.

ومن جهته، أكد الأستاذ طارق فايد حرص بنك القاهرة على استمرار رعايته لأبطال مصر في مختلف المجالات الرياضية، وذلك تحفيزاً للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالميًّا في مختلف المحافل الدولية، لاسيما بعد النجاحات التي حققها أبطال مصر على المستوى العالمي، موضحاً أن عقد الرعاية يشمل كل من ممدوح السباعي "بيج رامي" لاعب كمال الأجسام المحترف وفريدة عثمان بطلة السباحة، ونور الشربينى بطلة الأسكواش، وبسنت حميدة بطلة ألعاب القوى، وبطلة المصارعة سمر حمزة، وفريال أشرف بطلة الكاراتيه، وكل من عمر عصر وخالد عصر أبطال تنس الطاولة، وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى،و البطل ابراهيم حمدتو بطل تنس الطاولة البارالمبي.

وأشارت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة أن عقد الرعاية للاعبين يمتد على مدار عامين كاملين من خلال تقديم كافة سبل الدعم للاعبين لإحراز المزيد من البطولات انطلاقًا من دور البنك الريادي في دعم الرياضة المصرية، وما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، والتي تسهم في صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير كافة المقومات والإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية، فيما يواصل البنك رعايته للإتحاد المصرى لكرة السلة والإتحاد المصرى للبادل لمدة عام كامل.

حضر المؤتمر الدكتور مجدى أبوز فريخة رئيس مجلي إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، المهندس أحمد الغتورى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للبادل، الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشئون البطولة، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير لشئون البطولة، الدكتور ماهر غريب مدير عام الحافز الرياضي، الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، تامر يسري المتخصص في التسويق الرياضي والمحاضر بالفيفا ومالك شركة تايم أوت المختصة بتمثيل الأندية والرياضيين تجاريا.