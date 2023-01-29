الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ظهرت اليوم .. نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023

الإعدادي
الإعدادي

أعلنت مديرية التعليم في الجيزة عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة 4 أيام من 9 يناير وحتى 16 يناير بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم للمديريات تحديد جداول سنوات النقل وفقًا لأوضاع مديريات التعليم.

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023.

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023

وفرت مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد الموافق 29 يناير نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 في جميع المدارس وبالمجان وفقًا لجدول وضعته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لمواعيد ظهور نتيجة صفوف النقل لتجنب  حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قيادات التعليم بالجيزة على توحيد إعلان النتائج ومنها نتيجو الصف الاول الاعدادي وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة علي أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أزهر

بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وحسب الجدول المعلن فإن نتيجة الصف الاول الاعدادي ستظهر اليوم على أن تُعلن نتيجة الصف الثاني الاعدادي يوم الاثنين المقبل، وجاء جدول إعلان نتائج الامتحانات بالجيزة كالتالي: 

نتيجة الصف الاول الاعدادي 

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب في المدارس بعد أن بدأت أجازة منتصف العام أمس الأحد وتستمر لمدة 14 يوما، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء اجازة منتصف العام التي تنتهي الخميس 9 فبراير  ليكون الجمعة والسبت اجازة رسمية للطلاب بمناسبة العطلة الاسبوعية ويعود الطلاب للدراسة يوم الأحد الموافق 11 فبراير. 

txt

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

ويستمر الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الإجازات الرسمية على أن ينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من 6 مايو المقبل بامتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، في حين تعقد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 10 يونيو 2023، وتستمر لمدة شهر.

إقرأ أيضًا : 

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات

 

الصف الأول الإعدادي نتيجة أولي أعدادي نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

سماع دوي انفجارات وتحليق طائرات قرب مدينة القائم في الأنبار

أسامة نبيه يكشف سر استبعاد فتوح ويؤكد: عاشور تلقى عرضًا من الصعب رفضه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟