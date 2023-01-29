ظهرت اليوم .. نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023

أعلنت مديرية التعليم في الجيزة عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة 4 أيام من 9 يناير وحتى 16 يناير بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم للمديريات تحديد جداول سنوات النقل وفقًا لأوضاع مديريات التعليم.

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023.

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023

وفرت مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد الموافق 29 يناير نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 في جميع المدارس وبالمجان وفقًا لجدول وضعته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لمواعيد ظهور نتيجة صفوف النقل لتجنب حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قيادات التعليم بالجيزة على توحيد إعلان النتائج ومنها نتيجو الصف الاول الاعدادي وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة علي أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور.

وحسب الجدول المعلن فإن نتيجة الصف الاول الاعدادي ستظهر اليوم على أن تُعلن نتيجة الصف الثاني الاعدادي يوم الاثنين المقبل، وجاء جدول إعلان نتائج الامتحانات بالجيزة كالتالي:

نتيجة الصف الاول الاعدادي

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب في المدارس بعد أن بدأت أجازة منتصف العام أمس الأحد وتستمر لمدة 14 يوما، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء اجازة منتصف العام التي تنتهي الخميس 9 فبراير ليكون الجمعة والسبت اجازة رسمية للطلاب بمناسبة العطلة الاسبوعية ويعود الطلاب للدراسة يوم الأحد الموافق 11 فبراير.

ويستمر الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الإجازات الرسمية على أن ينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من 6 مايو المقبل بامتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، في حين تعقد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 10 يونيو 2023، وتستمر لمدة شهر.

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