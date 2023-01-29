الأحد 29 يناير 2023
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شباب الثورة السودانية يكشفون لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب اعتراضهم على الاتفاق الإطاري

جريدة الدستور

وصف حسين عبدالله آدم، السياسي وعضو لجان المقاومة المستقلة، الاتفاق الإطاري بـ"الهش"، مطالبًا بضرورة توسيع دائرة المشاركة، ليكون مسنود على قاعدة شعبية.

ولفت خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأحزاب لديها كوادر وتستطيع التعبير عن رأيها، لكن لم يتم إشراك المقاومة في الاتفاق الإطاري، لأن الأحزاب تعرقل اشتراكهم على حد قوله.

وأردف: "نريد توسيع مشاركة الثوار في الاتفاق الإطاري"، مؤكدًا أنه لم تتم دعوة المقاومة للتوقيع على الاتفاق الإطاري.

من ناحيتها، قالت الدكتورة نضال هاشم ياسين، مؤسس مبادرة معا ننقذ وطن، إن الثوار لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري، ووصفته بأنه مغلق، لا يمكن تعديله.

وردا على إعلان الموقعين على الاتفاق أنه يمكن تعديله، قالت نضال، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، إن ما يتم التناقش عنه، هم القضايا الخمسة، الانتقال وتفكيك 30 يونيو، السلام، والترتيبات الأمنية، والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري تريد أن يسلم به الثوار.

وأردفت: "توصلنا إلى مواثيق رجال المقاومة الموحدة، لكن لم يتم إدراجها في الاتفاق الإطاري". 

مؤسس مبادرة معا ننقذ وطن السودانية لـ"القاهرة الإخبارية": المواكب محاولة لإيصال صوت الثوار

 

مؤسس مبادرة معا ننقذ وطن لـ "القاهرة الإخبارية": الحياة في السودان معقدة

 

الاتفاق الإطاري الثورة السودانية القاهرة الإخبارية شباب الثورة السودانية السودان

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