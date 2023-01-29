الأحد 29 يناير 2023
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مؤسس مبادرة معًا ننقذ وطن لـ«القاهرة الإخبارية»: الثورة السودانية اختطفت

جريدة الدستور

قالت د.نضال هاشم ياسين، مؤسس مبادرة معًا ننقذ وطن، نائب رئيس تحالف القوى الثورية الحية، إن الشعب السوداني كان يعاني اقتصاديًا واجتماعيًا ومنذ اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر 2018 فالشعب التحم تحت راية واحدة عنوانها السودان أولاً، لكن الآن الحياة في البلاد أصبحت معقدة أكثر بعد الثورة السودانية.

أضافت نضال، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحياة الاقتصادية معقدة، وكذلك معاش الناس والتعليم والصحة، وبعد سقوط نظام الإنقاذ، واعتقال الرئيس السابق عمر البشير، فالثورة السودانية اختطفت.

وقال السياسي حسين عبدالله آدم، عضو لجان المقاومة المستقلة، خلال لقاء خاص على “القاهرة الإخبارية”، إن المقاومة نابعة من بداية الثورة السودانية، وهي تشبه اللجان الشعبية في مصر بعد 2011، مهمتها متعددة وكبيرة منها الحماية.

وأكد أن  لجان المقاومة المستقلة لا تعمل لصالح أي أحزاب، إنما أجندتها هى أجندة الوطن والسودان، وهدفها العمل على تنمية البلد، لأن السودان تأخر كثيرًا عن التنمية.

مؤسس مبادرة الثورة السودانية معا ننقذ وطن القاهرة الإخبارية المقاومة السودانية

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