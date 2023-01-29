الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رحلة للقراءة.. كيف تفاعل أطفال إحدى قرى القليوبية مع معرض الكتاب؟ (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تداول رواد مواقع التواصل صورًا مبهجة لأطفال أحدى قرى القليوبية أثناء قدومهم من رحلة لمعرض الكتاب.

قال مستخدمو منصات التواصل عبر حساباتهم: “دي مش رحلة لدريم بارك، دي رحلة إلى معرض الكتاب 14 أتوبيس مليانين بشباب وأطفال قرية كفر الشوبك التابعة لشبين القناطر بالقليوبية”.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، حيث افتتح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء\ في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الراحل صلاح جاهين شخصية العام ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المملكة الأردنية ضيف شرف المملكة الأردنية المعارض الدولية المؤتمرات الدولية تواصل الاجتماعي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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