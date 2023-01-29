إصابة 5 سيدات وشاب بجروح قطعية فى مشاجرة بزفتى

شهدت قرية كفر نواي، التابعة لمركز زفتى، في محافظة الغربية، إصابة 5 سيدات وشاب بجروح قطعية في أنحاء الجسم وإصابات بالغة، في مشاجرة نشبت مع أحد الجيران، بسبب خلافات سابقة بعد اتهامهم له باغتصاب شقيقتهم المريضة نفسيًا وعضويًا وحملها سفاحًا وبرأته المحكمة وأثبتت التحاليل الوراثية أن الرضيعة ليست له.

كان مستشفى زفتى العام، استقبل 5 سيدات وشاب في العقد الثاني يدعى "هـ. أ، 18 سنة"، وجميعهم مصابون بإصابات بالغة وجروح متفرقة في أنحاء الجسم ادعاء تعدي جارهم وشقيقته عليهم بالعصي والأسلحة البيضاء، وانتقلت مباحث مركز زفتي، إلى محل البلاغ وبسؤال المجني عليهم اتهموا جارهم وشقيقته بالتعدي عليهم بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم، وتطور الأمر للشاب الذي أجري جراحة عاجلة بعد قطع وتر اليد اليمنى، وذلك بسبب محاولتهم إقناعه بالكف عن التعرض لوالدتهم وشقيقتهم المريضة عقب إصراره على مضايقتهم والتشهير بهم عقب تبرئة المحكمة له، وذلك بقرية كفر نواي بدائرة المركز.

وحرر أفراد الأسرة المصابون محضرًا حمل رقم 20 أحوال داخل نقطة مستشفى زفتى العام، حمل تفاصيل الاتهام، وتكثف مباحث مركز زفتي من جهودها لضبط المتهمين بإصابة الخمس سيدات والشاب، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه نحو القضية.