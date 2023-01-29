الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع أعمال التجميل لأشجار ونخيل الزينة بالشوارع والميادين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شدد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، على ضرورة تجميل وتقليم وتهذيب الأشجار والاهتمام بالري المستمر من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة ضمن الأعمال والأنشطة اليومية لرفع كفاءة المساحات الخضراء ونباتات الزينة بنطاق المركز.

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وتابع عبدالمجيد استكمال أعمال التجميل لأشجار ونخيل الزينة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية والمساحات الخضراء وكذلك تقليم النخيل للحفاظ عليه بشوارع الجلاء وعلم الروم وعلى طول كورنيش المدينة والجزيرة الوسطى بالطريق الدولي.

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كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح رفع إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع الرئيسية وبمدخل المدينة، موجهًا بمصادرة الاشغالات المخالفة التي تشوه المنظر الحضاري للمدينة من خلال الجولات الميدانية مع نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.

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ووجه رئيس المدينة برفع معدلات النظافة العامة برفع القمامة والمخلفات أولًا بأول من الأحياء والعزب على فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة أعمال التشجير والتجميل والنظافة العامة بنطاق المدينة.

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الإشغالات المخالفة المساحات الخضراء محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح مطروح

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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