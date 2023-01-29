برئاسة وكيل الوزارة.. لجنة اختيار مراقبي الثانوية العامة تبدأ أعمالها في دمياط

ترأس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد ، لجنة مقابلات المرشحين للمقابلات الشخصية لرؤساء ومراقب أول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بحضور محمد هاشم من الإدارة العامة للامتحانات وأيمن من لجنة الإدارة ومحمد لطفي السيد مدير إدارة بالادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، و حسام مصطفي مدير إدارة بالإدارة العامة للشئون القانونية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن اللجنة استلمت اليوم اعتذارات المتقدمين لبحثها استعدادا للمقابلات الشخصية للمرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة، كرؤساء لجان سير امتحان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة وتجميع كراسات الإجابة للدور الأول لشهادة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022 /2023.

وتعمل الوزارة حاليا على حصر أعداد المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة والذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلكترونيا، على أن تبدأ المقابلات خلال إجازة نصف العام كما أقرت الوزارة.

ووفقا لقرارات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، ستتم إحالة الذين تخلفوا عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق بمعرفة المديريات، أو التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم وتسلم إفادة لتقديمها للشؤون القانونية، وستتم إحالة الذين انطبقت عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية وإفادة الوزارة بنتيجة التحقيق.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه يجري أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا على اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظاً على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.