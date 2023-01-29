الأحد 29 يناير 2023
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رئيس جامعة قناة السويس يتفقد وحدة الاختبارات الإلكترونية بكلية طب جراحة الفم والأسنان

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تسير بخطى سريعة نحو خطة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد نقلة نوعية كبيرة في عقد الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، حيث يجري العمل على قدمٍ وساق للانتهاء من مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يضم 4 طوابق، بالإضافة إلى دور أرضي يتكون من أربعة طوابق بسعة 3900 جهاز على مساحة ألفين و200 متر مربع يتصل بالجامعة الذكية ووزارة التعليم العالي.

وتابع مندور أن الجامعة لديها معامل كلية الطب البشري والطب البيطري والصيدلة بسعة تفوق الـ1000 جهاز.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة لوحدة الاختبارات الإلكترونية بكلية طب جراحة الفم والأسنان، يرافقه الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، حيث كان في استقباله الدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وهويدا الزهرى، أمين الكلية.

وأعلن الدكتور ناصر مندور، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكلية طب وجراحة الفم والأسنان، ستتم داخل وحدة الاختبارات الإلكترونية بالكلية بعد إجراء تعديلات بإضافة ستائر FRD لمنع الغش وزيادة مسافات التباعد بين الطلاب، وذلك لتيسير مرور الطلاب والملاحظات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الدكتورة مروة شرعان، أن الكلية خاضت تجربة الاختبارات الإلكترونية العام الدراسي الماضي 2021/ 2022، حيث تم إجراء الإختبارات إلكترونيًا بـ15 مقررًا دارسيًا بواقع 3 مقررات لكل فرقة، لافتة إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الأول تم إجراؤها داخل مقر الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري، مُقدمة الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير للكلية للانتهاء من إعداد الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات لخدمة 800 طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية، بالإضافة إلى طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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