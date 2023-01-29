انطلاق امتحانات الدراسات العليا بالجامعة اليابانية.. وإعلان نتائج البكالوريوس الخميس المقبل

أكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، أنه قد بدأت من الأمس امتحانات مرحلة الدراسات العليا بالجامعة بكليات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية وإدارة الأعمال والإنسانيات، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأعلن نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب مرحلة البكالوريوس بجميع كليات الجامعة فور الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح نهاية الأسبوع الجارى.



من جانبه أوضح الدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة، أن بدء الامتحانات بالمعهد لطلاب الدراسات العليا فى تخصصات علوم الفضاء البيئية والبايوتكنولوجى وعلوم النانو ومواد الطاقة والرياضيات التطبيقية، مضيفًا أنه يتم إجراء اختبارين لطالب الدراسات العليا الأول هو الاختبار العام وعقب اجتيازه يدخل الطالب امتحان فى المواد التخصصية.

وأشارت الدكتورة منى جمال الدين عميدة كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، إلى أن الامتحانات فى الكلية لطلاب الماجستير والدكتوراه فى تخصصات مصادر الطاقة وهندسة البيئة وهندسة الكيمياء والبتروكيماويات.

وأضاف الدكتور عادل ريان عميد كلية إدارة الأعمال والإنسانيات بالجامعة، أن الامتحانات بالكلية فى تخصصات المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق وإدارة دولية، إدارة موارد بشرية والاستثمار والتمويل فضلًا عن المواد التأهيلية.

وكان قد افتتح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المعرض الأول لطلاب برامج الفن والتصميم لمادة أسس التصميم والتي تعد النواه الرئيسية لتعلم التصميم بمختلف مساراته.جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التقييم والمناقشة الشفهية لأعمال طلاب برامج الفن والتصميم.

وتضمن المعرض 400 قطعة مختارة من أعمال 56 من طلاب الدفعة الأولى بالجامعة، والتي تعكس مستوى مهارات التفكير الابتكاري ومهارات التنفيذ اليدوية والالكترونية التي أكتسبها الطلاب خلال فترة الـ15 أسبوعًا الأولى من انضمامهم للجامعة.