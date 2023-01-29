الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تفاصيل تقرير لجنة السياحة بشأن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

عرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكدت أن مشروع القانون يأتي في ضوء  إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها لاسيما نظرا  للدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن القطاع السياحي يعد من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتماماً خاصاً، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية إسهام الغرف السياحية مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، لافتة إلى دور  الاتحاد المصري للغرف السياحية كقوام على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

ونظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، فقد كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وتشمل :

- مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

-  إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار.

- عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.

الاتحاد المصري للغرف السياحية الاتحاد المصري الاتحاد المصري للغرف التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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