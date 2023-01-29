الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على لصى شقق بالقاهرة

القبض على لصي
القبض على لصي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط لصين يسرقان الشقق بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من صاحب محل مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من الشباك".

وأقرا بإنفاقهما جزءًا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأقر أحدهما بتسليمه باقى المبلغ المالى لزوج والدته، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى، وأقر بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجنى عليه، اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

معلومات جنائية ارتكاب الواقعة صاحب محل الشقق وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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