انطلاق فعاليات الدورات التدريبية على أعمال الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للتمريض بالبحيرة

انطلقت اليوم فعاليات الدورات التدريبية على أعمال الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، وذلك لعدد ٥٠ متدربة من أفراد هيئة التمريض البحراوى، مِن قِبل الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة برعاية الدكتورة نفين محمد رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة، والدكتورة عزة جلال مدير عام إدارة التمريض العلاجي بالوزارة، لرفع كفاءة هيئة التمريض داخل محافظة البحيرة.

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال الدورة التدريبية ستستمر لمدة أسبوع ويتم التدريب بقاعة التدريب بمستشفى إيتاي البارود ومستشفى الصدر بدمنهور مشيراً إلى أنه يتم التدريب على رفع كفاءة التمريض فى التعامل مع الحالات المرضية الحرجة سواء كانت داخل العناية المركزة، أو فى بداية استقبلها فى استقبال المستشفى، حتى نضمن تقدم أعلى الخدمات لجميع المرضى، المترددين على جميع المستشفيات داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب ورفع كفاءة كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وتجويدها، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة وتوجيهات الدكتور، وحموده الجزار وكيل المديرية.

وأشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فى المشاركة بالنهوض بالمنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه تم تزويد مستشفى رشيد بدعم المجتمع المدني، بوحدة غسيل وتعقيم مناظير الجهاز الهضمى، والوحدة إنتاج تركى اتحاد أوروبى، شركة تارجت، ومن خلالها يتم التعقيم على ثلاث مراحل، منها مرحلة بالأشعة فوق البنفسجية لضمان التعقيم بنسبة ١٠٠%.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، أن الوحدة تعتبر من أحدث وحدات غسيل وتعقيم مناظير الجهاز الهضمى التى تستخدم فى مصر سواء فى المستشفيات الحكومية أو الخاصة.