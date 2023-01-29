الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 29 يناير في التعاملات الصباحية بالبنوك

ارشيفية
ارشيفية

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 29 يناير 2023، أمام الجنيه المصري استقراراً خلال التعاملات الصباحية بالبنوك ليسجل نحو 32.41 جنيه للشراء، و32.52 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر اليورو أمس السبت استقراراً أيضاً.

سعر اليورو اليوم الأحد 29 يناير 2023

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 29 يناير 2023 نحو 32.41 جنيه للشراء و32.52 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية، بعد حالة من عدم الاستقرار في سعره نتيجة للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية مما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.
 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 29 يناير 2023، في التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري حالة من الاستقرار ليسجل نحو 32.10 جنيه للشراء، و 32.40 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.84 جنيه للشراء، و 32.39 جنيه للبيع.
 

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سعر اليورو اليوم مباشر الآن

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 29 يناير 2023 في التعاملات الصباحية استقراراً في عدد من البنوك ابرزهم:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي Cib

32.36 جنيه للشراء

32.52 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

32.23 جنيه للشراء.

و32.45 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم الأحد 29 في بنك البركة نحو 32.40 جنيه للشراء، و 32.51 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الجاري، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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