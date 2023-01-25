الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مبادرة للبنك المركزى الأوروبى لإصدار نسخة رقمية من اليورو.. خبير مصرفى يكشف التفاصيل

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

أوضح  الدكتور وليد ناجي، الخبير المصرفي، تفاصيل مبادرة البنك المركزي الأوروبي لإصدار نسخة رقمية من اليورو، قائلًا: "إن هناك بعض المزايا التي  قد يحصل عليها المركزي الأوروبي من إصدار نسخة رقمية من اليورو، أهمها أنها أسرع في التعامل من العملات".

وأضاف ناجي خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن العملات الرقمية هي تكوين رقمي لا توجد منها إصدارات ورقية، وبالتالي فإن تكلفتها على البنك المركزي الأوروبي من الممكن أن تكون أقل، لأن العملات الرقمية لها ثمن، وبالتالي سوف تختفي هذه التكلفة بالنسبة للعملات الرقمية، كما أن تتبعها أسهل في عملية غسيل الأموال.

وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيكون على علم بما يمتلكه الأطراف الأخرى في أي وقت، في حالة عدم سماحه للبنوك التجارية أن تتدخل، وحتى لو سمح لهم بالعمل بالعملة الرقمية، فإنه يستطيع أن يتتبع عمليات غسيل الأموال، وعمليات تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن العملات الرقمية يمكن التحكم فيها، بدلًا من الورقة النقدية الموجودة في الشارع والتي لا أعرف مع من تكون اليوم.

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وائل لطفي

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