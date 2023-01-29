الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 89 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا بالغربية

غلق منشأة
غلق منشأة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 89 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد رحمي، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


وفى نفس السياق قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 4  محلات و6 ورش، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 12 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

 

غلق وتشميع الصين منشأت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا بالغربية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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