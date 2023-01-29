مرتضى منصور منتقدًا الخطيب: الزمالك لا يتفاوض مع صفقة يريدها الأهلى

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب بعد تعاقد المارد الأحمر مع أحمد القندوسي لاعب وسط فريق وفاق سطيف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع أحمد القندوسي لمدة 4 مواسم ونصف.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف لاعب محترم وتفاجأت برسالة من عبد الحكيم سرار رئيس وفاق سطيف.. والصفقة كانت بـ500 ألف دولار والخطيب تعمد التدخل والصفقة بقت بـ60 مليون جنيه مصري وأنا أرفض هذا".

وأضاف: "الزمالك لم يتفاوض مع أي صفقة كان يريد الأهلي التعاقد معها".

وتساءل رئيس الزمالك: "كيف يدفع الأهلي 60 مليون جنيه في لاعب والأهلي عنده حمدي فتحي والسولية ومروان عطية وأليو ديانج".