الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفاق سطيف: الزمالك طلب القندوسى على سبيل الإعارة

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

قال عبد العزيز خريفية المسؤول الإعلامي لفريق وفاق سطيف الجزائري، إن نادي الزمالك طلب التعاقد مع أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة وليس بيع نهائي.

وتحدث عبد العزيز خريفية فى تصريحات عبر برنامج “ملعب البلدوزر“مع مجدي عبد الغني: “نادي الزمالك طلب من وفاق سطيف التعاقد مع القندوسي على سبيل الإعارة ولكن عن طريق وكيل لاعبين، وتعددت الاتصالات مع الزمالك خلال الأيام الماضية من أجل التعاقد مع اللاعب”.

وأكمل: “الزمالك طلب إعارة اللاعب مقابل 300 ألف دولار، ولكن عرض النادي الأهلي كان أقوى".

وتابع: “القندوسي هداف الدوري الجزائري برصيد 8 أهداف وتلقي العديد من العروض ولكن أبرزها بالطبع النادي الأهلي”.

وفاق سطيف الجزائري الزمالك أحمد القندوسي الاهلى الدورى المصرى

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