كيفية الاستعلام عن عدد الأفراد فى بطاقة التموين

يوضح موقع الدستور لمتابعيه رابط وزارة التموين للاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد للاستفادة من خدمات الدعم التمويني المقدم والاستعانة بالتحول الرقمي في تنفيذ مختلف للخدمات للتموينية من خلال الإنترنت بدلا من التوجه لمكاتب التموين.



وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

من خلال هذا التقرير يمكن معرفة الخدمات المتاحة للاستفادة منها من وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عن طريق الإنترنت وخاصة من خلال بوابة مصر الرقمية.



توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الخاصة بوزارة التموين والتي أصبح يمكن تنفيذها بكل سهولة ويسر من أي جهاز يتيح استخدام الإنترنت سواء الموبايل أو الكمبيوتر والحاسب المحمول.

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا https://digital.gov.eg

ثم اختيار خدمات التموين

ولكن يجب تسجيل الدخول من خلال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر من أجل تنفيذ اي خدمة تموينية.

ويتم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد من خلال اختيار هذه الخدمة من خدمات وزارة التموين

كما يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستفادة من تفعيل بطاقة التموين وخدمة إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة وكذلك إصدار بطاقة تموين جديدة.

كما يمكن الانتقال من محافظة لأخرى وفصل نفسي وضم أفراد الأسرة والاستعلام عن الصرف وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا وخدمة إضافة صرف تمويني لمستحقي الخبز فقط.



وأصبح يمكن من خلال خدمات التموين المتاحة على بوابة مصر الرقمية إمكانية إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا والايقاف النفسي من بطاقة التموين وإيقاف أفراد من على البطاقة التموينية أو إيقاف بطاقة تموينية.





إضافة المواليد لبطاقة التموين 2023

يرجى العلم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتاحت منذ نهاية العام الماضي إضافة المواليد إلى بطاقة التموين ويمكن ذلك من خلال الرابط السابق ذكره واتباع الخطوات المحددة لإضافة الأفراد غير المقيدين تموينيًا.



شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

أقصى عدد لبطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة

يمكن للفرد إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية

أن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط

يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه



الفئات المتاح لها إضافة المواليد إلى بطاقة التموين

* أصحاب معاش تكافل وكرامة

* المستفيدين بكارت الخدمات المتكاملة

*أصحاب معاش التضامن الاجتماعي

*أبناء الشهداء وزوجة الشهيد

* أبناء الأسر البديلة