الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل اتفاق ليبيا وإينى لزيادة الاستثمارات فى مجال الاستكشاف

شركة إيني الإيطالية
شركة إيني الإيطالية

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع شركة "إيني" الإيطالية اتفاقية لاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي.

وكشف فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أنَّ قيمة الاستثمارات التي تضمّنتها الاتفاقية تصل إلى 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات، وأضاف أنَّ الاتفاقية تتضمن تطويرًا لحقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليون قدم مكعب وقدرة إنتاجية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا لفترة تناهز 25 عامًا.

تفاصيل اتفاق ليبيا وإيني لزيادة الاستثمارات في مجال الاستكشاف

فيما تأمل المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، الأمر الذي سيتطلّب استثمارات كبيرة، فيما تدور معدلات الإنتاج الحالية حول 1.3 مليون برميل يوميًا.

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى إطار زيارته الحالية للأردن، جلسة مباحثات مع نظيره الأردنى الدكتور صالح الخرابشة، بحثا خلالها الاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين، والآليات التي تحافظ على أمن الطاقة في كليهما، وخطط واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في البلدين بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين الشقيقين.

وعقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة الصناعية في العقبة الأردنية بحضور السيد/ نايف الفايز رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث وقع الاتفاق المهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعى والسيد / حسين الصفدى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير العقبة.
 

استثمارات كبيرة البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط المهندس طارق الملا وزير البترول ايني الايطاليه

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

وفاق سطيف: رغبة الأهلى حسمت صفقة القندوسى ومليون دولار قيمة التعاقد

تعرف على مدة صلاة التراويح فى رمضان 2023

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الأحد 29 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

محطة تل أبيب

المزيد

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون