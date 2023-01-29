تفاصيل اتفاق ليبيا وإينى لزيادة الاستثمارات فى مجال الاستكشاف

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع شركة "إيني" الإيطالية اتفاقية لاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي.

وكشف فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أنَّ قيمة الاستثمارات التي تضمّنتها الاتفاقية تصل إلى 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات، وأضاف أنَّ الاتفاقية تتضمن تطويرًا لحقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليون قدم مكعب وقدرة إنتاجية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا لفترة تناهز 25 عامًا.

تفاصيل اتفاق ليبيا وإيني لزيادة الاستثمارات في مجال الاستكشاف

فيما تأمل المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، الأمر الذي سيتطلّب استثمارات كبيرة، فيما تدور معدلات الإنتاج الحالية حول 1.3 مليون برميل يوميًا.

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى إطار زيارته الحالية للأردن، جلسة مباحثات مع نظيره الأردنى الدكتور صالح الخرابشة، بحثا خلالها الاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين، والآليات التي تحافظ على أمن الطاقة في كليهما، وخطط واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في البلدين بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين الشقيقين.

وعقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة الصناعية في العقبة الأردنية بحضور السيد/ نايف الفايز رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث وقع الاتفاق المهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعى والسيد / حسين الصفدى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير العقبة.

