عماد الدين حسين: «حياة كريمة» جزء من الحماية الاجتماعية لتحسين حياة الناس

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن برامج الحماية الاجتماعية كانت الجزء الأساسي للوصول للفئات الأكثر احتياجًا لحمايتهم من تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

بعض الدول بدأت في التفكير بنقل تجربة تكافل وكرامة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "تكافل وكرامة"، بعض الدول بدأت تفكر في نقل تجربتها لديها وظهرت أهميتها حينما بدأت الأزمة العالمية والتي أثرت على العالم أجمع كما أثرت على مصر.

وتابع، أن القرض الأخير من صندوق النقد الدولي كان به بند خاص بأن يكون برنامج الحماية الاجتماعية من ضمن البرنامج الإصلاحي، وزيادته الفترة المقبلة هو أمر محوري وأكد على ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس تحرير الشروق، إلى أن هناك أكثر من مبادرة ومنها ما تقوم بها الجمعيات الأهلية، وهناك تنسيق كبير بين القطاعين العام والحكومي، وهو ما رأيناه من التحالف الوطني وذلك لإيصال الدعم لمستحقيه.

وأكد أنه توجد الآن قاعدة بيانات تساعد الجميع على العمل مما يساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية على المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن "حياة كريمة" هي جزء من الحماية الاجتماعية، ولكن هناك عددًا من المشروعات تساهم في حماية الناس اجتماعيًا وتحسن حياتهم مثل المستشفيات والمدارس ومكاتب البريد وغيرها من الخدمات.