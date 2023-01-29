الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأحد 29 يناير 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 29 يناير، لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: ابتداء من اليوم أدرس خطواتك مالياً وأعد النظر في الاستثمارات التي أنجزتها أخيراً .

عاطفياً: علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معاً حياة جميلة .

صحياً: أخرج مع الأصدقاء وتمتّع بوقتك معهم لتستعيد عافيتك وترفه عن نفسك.

 

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حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة ويوسع الآفاق ويسرع الخطى، قد تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدو موعوداً بجديد على الصعيد المادي.

عاطفياً: قم بواجباتك تجاه الشريك على الصعيد العاطفي والاجتماعي، ولن تكون إلا سعيداً ومرتاحاً معه.

صحياً: سارع إلى استشارة أخصائي التغذية ليعطيك الإرشادات الخاصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها.

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يحذّر هذا اليوم من بعض الإشكالات على الصعيد المهني، لكن عليك عدم القلق .

عاطفياً: لا تقرّر ارتباطاً هذا اليوم، وكُن منتبهاً إلى أدقّ التفاصيل الشخصية.

صحياً: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائياً والانتباه إلى صحتك.

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 28 يناير 2023

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

 

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

 

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

الأبراج الهوائية حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية حظك اليوم لمواليد برج الدلو حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم لمواليد برج الميزان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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