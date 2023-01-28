حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 28 يناير 2023
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 28 يناير 2023، على النحو التالي:
حظك اليوم لمواليد برج الحمل
مهنياً: تتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة.
عاطفياً: واجه الأمور وضع النقاط على الحروف لاستمرار علاقتك بالشريك، ولن تكون إلا مرتاحاً.
صحياً: تجنّب الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى صحتك جيداً.
حظك اليوم لمواليد برج الثور
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية او لتوقيع عقد، تبدو مرهف الحسّ وقد تذرف الدموع.
عاطفياً: تشعر بأن المحيط يسبب لك بعض الاعباء، أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جداً ولا تقدم على أي خطوة.
صحياً: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، لكنه لا يؤثر في وضعك الصحي ولا يثير أعصابك.
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حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء
مهنياً: تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.
عاطفياً: هنالك من يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح.
صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان
مهنياً: تقوم بدور وساطة معيّنة في العمل، من أجل إيجاد التسويات والتخفيف من التشنّجات.
عاطفياً: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصاً إذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجدّداً.
صحياً: تبدو في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسياً.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد
مهنياً: تعيد النظر هذا اليوم في استثماراتك وطريقة إسرافك للمال خشية الوقوع في خسائر كبيرة ربما تعجز عن تعويضها.
عاطفياً: لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك بالحبيب، فهو بالغ الحساسية ويتفهم ضعك جيداً.
صحياً: تتخلّص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وتنسى هموم العمل في العمل، وتمارس الرياضة بانتظام.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء
مهنياً: تكون محاطاً ابتداء من اليوم بزملاء رائعين جداً ولا تفشل في أعمالك، لكن لا تجازف بسلامتك إطلاقاً.
عاطفياً: عليك أن تستثمر علاقتك الجيّدة بالشريك، لتبني معه أساساً متيناً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.
صحياً: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان
مهنياً: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.
عاطفياً: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.
صحياً: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب
مهنياً: أعد النظر في طريقة تعاطيك مع الزملاء في العمل، قد تقع في مأزق مع احدهم إذا لم تتصرف فوراً، لكنّ الأمور سرعان ما تُحَلّ.
عاطفياً: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الليونة والتواضع في علاقتك معه سيبادلك بالمثل.
صحياً: أنت صاحب إرادة قوية وعزيمة لا تلين بسهولة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بصحتك.
حظك اليوم لمواليد برج القوس
مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً مهنية وعروضاً او اقتراحات جديّة يجب ان تأخذها بعين الاعتبار، سارع إلى العمل والتصرّف بدون تباطؤ.
عاطفياً: قد تتلقى دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، يجب أن تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر.
صحياً: كما تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي
مهنياً: أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق الآخرين بأشواط في حصد التقدير والمكافأة.
عاطفياً: التسامح مع الشريك ليس تنازلاً، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما.
صحياً: انتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقاً عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو
مهنياً: أنت مدعو إلى التنظيم والابتعاد عن الفوضى والتصرّف بواقعية، واطلب إثباتات وبراهين على كل عمل تقوم به أو مهمة تُطلب منك.
عاطفياً: تفتتح دورة عاطفية جيدة وواعدة، وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت مضى.
صحياً: أنّى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم وتنضم إليهم.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت
مهنياً: تعثر هذا اليوم على ما كنت تبحث عنه بعد جهد جاهد، وتحافظ عليه وتبتعد عن التسرّع.
عاطفياً: تنتبه إلى تصرّفاتك لأن شيئاً قد يثير غيرة الحبيب ويوقعك في مشاكل معه، وتنجح في ذلك.
صحياً: كما عليك مسؤوليات في العمل، كذلك عليك مسؤوليات تجاه صحتك، فاختر المناسب لذلك.