«آخر النهار» يوجه دعوة حضور للطفلة الموهوبة تغريد صلاح وأسرتها

احتفى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالطفلة الموهوبة تغريد صلاح بنت أبو كبير الشرقية، قائلا إن معين الإبداع لا ينضب أبدًا.

ووجه الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، دعوة لتغريد صلاح وأشقائها الأربعة، للحضور لبرنامج "آخر النهار" غدًا، مردفا: "محتاجين الاهتمام بمثل هذه المواهب".

وقالت غدير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، إنها تبلغ 12 سنة، وبدأت تغني من عمر 6 سنين، عندما كانت تسمع أشقائها يغنون.

واشتهرت غدير بالإنشاد الديني، وأبدعت في إنشاد “يا رايحين للنبي الغالي”.