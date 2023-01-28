«التموين» تكشف حقيقة العثور على بودرة سيراميك فى منتجات القهوة سريعة التحضير

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الفيديو المنتشر حول إضافة بودرة سيراميك لمنتجات نسكافيه وكوفي ميكس، مزج بين الحقيقة والزيف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بالفعل تم ضبط مصنع تحت بير السلم يقوم بتقليد العلامات التجارية الشهيرة، ومنها نسكافيه وكوفى ميكس، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه تم استخدام بودرة سيراميك، كما أن بودرة السيراميك لا تذوب في المياه.

وأشار إلى أن المصنع يعيد تدوير العبوات منتهية الصلاحية، ويضعها في عبوات أخرى بصلاحية جديدة، كما أنه تم إرسال عينات للمعامل، لفحص المواد بداخل العبوات، مردفًا: "قد يكون مستخدمًا مواد غير مطابقة للمواصفات أو أقل من جودة المطلوبة، وهو أمر يضر بالمصانع المرخصة والشركات الكبيرة".

وأردف: "ننتظر نتيجة التحاليل من معامل وزارة الصحة، وصاحب المصنع تنتظره عقوبة أخرى، بخلاف عقوبة منشأة بدون ترخيص".

ولفت إلى أنه تم ضبط 1900 كرتونة شاي منتهي الصلاحية في 12 عام 2022، كل كرتونة بها 50 عبوة.

ونوه بأن وزارة التموين، تقوم بسحب عينات عشوائية من السوق للتأكد من ضمان جودة السلع، كما أن الفواتير تدل على مصدر البضاعة، مناشدة التجار عدم شراء منتجات مجهولة المصدر.

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