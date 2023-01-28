«زيف علامات تجارية مشهورة».. تفاصيل ضبط مصنع مواد غذائية مغشوشة

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن تفاصيل ضبط مصنع مواد غذائية مغشوشة بالغربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم ضبط مصنع "تحت بير السلم"، يقوم بتزييف العلامات التجارية المشهورة، وتم ضبط 3 أطنان مستلزمات إنتاج، و1900 كرتونة شاي منتهي الصلاحية، و5 ملايين عبوات سلع مقلدة من شاي، وفانيليا وكوفي ميكس، كما تم ضبط 12 ماكينة تعبئة و2 تغليف وتمت مصادرتها والقبض على صاحب المصنع، وهو الآن محبوس.

وكشف عن أن صاحب المصنع يواجه عقوبة جريمتين، الأولى، تقليد العلامات التجارية، وعقوبتها غرامة تصل لـ2 مليون جنيه، ومصادرة البضاعة والثانية الغش التجاري، وعقوبته حبس من 3 إلى 7 سنوات ومصادرة البضائع المغشوشة.

ولفت إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل لـ3 تريليونات جنيه، وهو يضر بالاستثمار، منوهًا بأن وزارة التموين حريصة على حماية المواطن المصري، وصحته، وحريصة على حماية المستثمر، لأن الاقتصاد غير الرسمي يعمل تحت مظلة البلد.

وأشار إلى أن وزارة التموين وصلت إليها معلومات، وقامت بالتحريات للتأكد من صحتها، وتم ضبط البضاعة المقلدة.