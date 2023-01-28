السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عوض بن مبارك: جماعة الحوثى العائق الوحيد أمام إحلال السلام فى اليمن

وزير الخارجية اليمنى
وزير الخارجية اليمنى

وجه وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، اتهامًا إلى جماعة الحوثيين بأنهم العائق الوحيد أمام إحلال السلام في اليمن.

وأشار بن مبارك إلى أن تعنت الحوثيين وتهربهم من الالتزامات التي يتطلبها السلام الشامل والعادل وراء تأخر تحقيق السلام.

جاءت تصريحات بن مبارك، خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، وفقًا لوكالة سبأ اليمنية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض تطورات الأوضاع ونتائج الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني التزام الحكومة اليمنية بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والعادل، وبما يكفل رفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأشار بن مبارك إلى أن ارتباط جماعة الحوثي الإرهابية بالنظام الإيراني لا يهدد فقط الاستقرار في اليمن ولكنه يمثل تهديدًا يمتد لكل دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين.

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من جانبه، بحث السفير الأمريكي مجالات الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومة الأمريكية لليمن.

وأكد السفير الأمريكي إيلاء السفارة الأمريكية فى اليمن أهمية خاصة لدعم العمل الإنساني وكذلك دعم الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما أكد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

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وزير الخارجية اليمني يتهم جماعة الحوثي بعدم الجدية في إحلال السلام

مارتن جريفيث: إجراءات الحوثيين مع الشعب اليمنى فى غاية الخطورة

وفى تصريحات سابقة، أعرب وكيل الأمين العام الأممي للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، عن استيائه من سيطرة الحوثيين على اليمن بشكل يغلب عليه القهر.

وأكد مارتن جريفيث، خلال إلقاء كلمته بجلسة إحاطة بمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرض شروط تتعلق بالمحارم الصارمة خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين أمر في غاية الخطورة، حيث ستسبب تلك القيود منع نساء اليمن من التحرك دون محرم داخل البلاد وخارجها وهذا سيؤدي إلى كبح مشاركة النساء في المجتمع.

وأضاف في حديثه، أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة إلى التواصل والتعامل مع النظام اليمني لتخفيف تلك القيود على المواطنين وخاصة النساء.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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