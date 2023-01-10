الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية الأمريكية: اعترضنا سفينة تحمل أسلحة بالقرب من اليمن

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أكثر من 2000 بندقية هجومية كانت مهربة على متن قارب صيد، في ممر بحري بين إيران واليمن.

وجاء في بيان للأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، اعتُرض القارب الجمعة قبالة سواحل عُمان "في ممر كثيرًا ما يُستخدم لتهريب شحنات محظورة  للحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان، أن القارب "كان يشغله طاقم من ستة يمنيين"، وفق فرانس برس.

ونقل البيان عن نائب الأدميرال براد كوبر قوله: إن "هذه الشحنة تأتي في إطار نهج متواصل من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار".

سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014 وفي العام التالي تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية للتصدي لهم. 

أعقبت ذلك حرب طاحنة أودت بمئات آلاف الأشخاص ودفعت بهذا البلد الفقير إلى شفير المجاعة.

وساهم وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة بدأ تطبيقه في أبريل في خفض حاد للعمليات القتالية. 

وانتهت مدة الهدنة في شهر أكتوبر الماضي، لكن وقف إطلاق النار لا يزال صامدًا إلى حد كبير.

ما يحمله القارب

وقارب الصيد الذي اعتُرض الأسبوع الماضي كان يحمل 2116 رشاشًا طراز إيه كي-47 (كلاشينكوف).

وقال الأسطول الخامس: إن إجراءات "نقل القارب وطاقمه لترحيله جارية"، مضيفًا أن "الإمداد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة إلى الحوثيين ينتهك" القانون الدولي.

فرض مجلس الأمن الدولي حظر أسلحة على الحوثيين في شهر فبراير 2022.

الشهر الماضي أعلنت البحرية الأمريكية عن ضبط مليون طلقة ذخيرة وصمامات ووقود للصواريخ كان يتم تهريبها من إيران إلى اليمن.

في شهر نوفمبر قالت البحرية الأمريكية إنها اعترضت قاربًا يحمل "كمية ضخمة من المواد المتفجرة، تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ بالستية متوسطة المدى بالوقود".

البحرية الأمريكية الأسطول الأمريكي الخامس ضبط سفينة تحمل أسلحة ممر بحري إيران اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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