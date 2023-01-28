«مياه الفيوم»: زيارات ميدانية لمتابعة أداء محطات مياه الشرب

قامت إدارة جودة مياه الشرب التابعة للإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمرور على محطة مياه العزب القديمة ومحطة مياه قحافة ومحطة مياه الريان، لمراجعة إجراءات الجودة.

يأتي ذلك فى إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتقييم المستمر المتعلق بشئون البيئة وتحسين أداء وجودة إنتاج مياه الشرب ومراجعة مراحل تنقية المياه بمحطات إنتاج مياه الشرب وأنظمة الجودة، وذلك طبقاََ لقوائم الاستبيان والتقييم بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تقوم بصفة دورية برفع عينات من محطات إنتاج المياه بكافة مراحل التنقية، بالإضافة لرفع عينات من شبكات المياه بمختلف قرى ومدن المحافظة وتوفير سيارات مجهزة للقيام بعملية رفع العينات بشكل دائم، ووضع خطط منتظمة لغسيل وتطهير مراحل التنقية داخل محطات إنتاج المياه، بالإضافة لعمليات غسيل وتطهير شبكات المياه الخارجية وخزانات المياه الفرعية، والحرص على تجهيز المعامل بالشكل المناسب وتوفير أحدث أجهزة القياس والتحليل لضمان توفير أعلى معايير جودة المياه وتوفير كوب ماء نظيف للمواطنين.