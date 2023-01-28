ضبط 2006 قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة بـ2 مليار جنيه

أحبطت وزارة الداخلية كل المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، التي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير المشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 1938 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت 841, 067, 449, 1 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.

وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 616,866,6 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 68 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 307,565,89 مليون جنيه، أبرزها: ضبط 64 قضية في مجال الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات «محلية – أجنبية» بما يعادل 307,386,29 مليون جنيه.

ونجحت الحملات في ضبط قضيتين بإجمالي متهمين اثنين في مجال الجرائم المصرفية «النصب والاحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول، بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 179 ألف جنيه.