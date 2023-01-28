نقيب المهندسين: البطالة المتزايدة في مهنة الهندسة سببها أعداد الخريجين الكبيرة

بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد المتحدث الإعلامي للنقابة، عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية، برئاسة المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، جمعيتها العمومية وذلك بعد الإعلان عن تأجيلها لمدة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب نص قانون النقابة.

في كلمته عبّر المهندس "طارق النبراوي" عن اعتزازه بانتمائه لشُعبة الهندسة الميكانيكية وحضوره وسط زملائه وأبنائه في جمعيتهم العمومية، متمنيًا أن تحقق الجمعية العمومية مطالب أعضاء الشعبة.

وأكد نقيب المهندسين على أن مهنة الهندسة الآن في عنق الزجاجة، نظرًا للبطالة المتزايدة والتي تسببت فيها الأعداد الكبيرة للخريجين، إضافة إلى تراجع جودة مستوى الخريج، مشيرًا إلى أن النقابة لديها قرارات من شأنها رفع مستوى التعليم الهندسي، ورفع مستوى الخريج العلمي، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية المقبلة للنقابة لإقرارها وتنفيذها، لافتًا إلى أن هذه القرارات مرحلة أولى ستليها مراحل أخرى لوضع المهنة على المسار الصحيح.

بدوره، دعا المهندس "أحمد صبري" الأمين العام المساعد، المهندسين إلى الانخراط في العمل النقابي من خلال اشتراكهم في لجان النقابة المختلفة وكذلك لجان الشُّعب، مؤكدًا أن كل الأفكار المُقدَّمة خلال الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية من الممكن تنفيذها على أرض الواقع ما دام أنها في صالح المهنة والمهندس.

كما أكد الأمين العام المساعد، أن الجمعية العمومية ليست فقط معنية بإطلاع المهندسين على نشاط وإنجازات الشعبة، ولكن هي ملتقى لتبادل الأفكار والآراء والاستماع إلى كل الاقتراحات.

بدوره رحب المهندس الاستشاري- عبدالله دهينة، بأعضاء الجمعية العمومية في بيتهم الكبير نقابة المهندسين، معربًا عن سعادته الشخصية بأن من بين أبناء شعبة الهندسة الميكانيكية نقيب المهندسين، وعضوين من أعضاء هيئة المكتب، وهما الأمين العام المساعد، وأمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، مشيرًا إلى الدعم الكبير والمساندة من قِبَل النقيب العام وأعضاء هيئة المكتب لكل الشُّعب الهندسية واللجان المختلفة بالنقابة، وفي القلب منها شعبة الهندسة الميكانيكية، الأمر الذي يخلق روح المنافسة بينها لتنظيم فعاليات هندسية مختلفة، مثل (الندوات، والكورسات التدريبية، وورش العمل، وزيارات خارجية لمواقع هندسية ومشروعات صناعية عملاقة) تحضرها وتحاضر فيها قامات علمية وهندسية كبيرة، مما يعود بالأثر الطيب على جموع المهندسين وخاصة الشباب منهم وحديثي التخرج.

وشدد "دهينة" على أهمية انخراط المهندسين بكافة تخصصاتهم في العمل النقابي وطرح آرائهم في أي قضية تتبناها نقابة المهندسين والاستماع إلى الآراء المختلفة معهم في جو ديموقراطي، الأمر الذي يدفع عجلة تقدم مهنة الهندسة للأمام.