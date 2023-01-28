السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول مواطن، مقيم في قرية بساتين بركات بمركز بلبيس، جثة هامدة إثر توقف عضلة القلب.

كشفت التحريات حدوث إصابة المواطن التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية (موتوسيكل) في طريق أنشاص الرمل – بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

الأجهزة الأمنية البحث الجنائي مستشفى بلبيس قرية بساتين بركات المواطن دراجة بخارية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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