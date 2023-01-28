السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنعى الفقيه الدستورى محمد نور فرحات

محمد نور فرحات
محمد نور فرحات

نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون العام بجامعة الزقازيق، وواحد من أهم المساهمين في دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية.

والرائد الراحل هو من أوائل أساتذة القانون العام الذين شمروا عن ساعديهم لمساعدة حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية في بواكيرها، حيث ساهم بجهود متميزة في جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وخاصة الحملات طويلة المدى التي أطلقتها المنظمة نهاية عقد الثمانينيات ومطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومنها بصفة خاصة حملة الدفاع عن سجناء الرأي، وحملة مناهضة التعذيب، وحملة دعم حريات الفكر والاعتقاد.

كما ساهم الرائد الراحل في دعم جهود المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم من منظمات حقوق الإنسان في مصر.

وساهم في جهود وأنشطة اتحاد المحامين العرب والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وتولى تمثيل كلا المؤسستين في عدد من المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية.

لعب دورا بارزا في سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية مطلع القرن الحالي وهي السلسلة التي ساهمت في تحديث وتثوير الفكر العربي، خاصة من خلال عضويته في فريق التأليف المركزي لإعداد التقرير، وكان المسئول عن مراجعة أوراق الخلفية التي أعدها القانونيون والحقوقيون وبينهم عدد كبير من قيادات وكوادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

لعب دورا مهما في تقييم السياق الدستوري الذي شهدته مصر، خلال فترات الانتقال ٢٠١١ - ٢٠١٤، تم تعيينه عضوا في المجلس الأعلى للثقافة، ثم عضوا المجلس الأعلى للصحافة.

وحصل على جائزتي الدولة التقديرية ٢٠٠٣ والتفوق في العلوم الاجتماعية ٢٠٠١ ولقب بالمفكر القانوني والسياسي المرموق".

اتحاد المحامين العرب العربية لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الانسان فى مصر محمد نور فرحات

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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