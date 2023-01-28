ضبط مدير شركة تجارة إكسسوارات ملابس جاهزة بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة إكسسوارات الملابس الجاهزة بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 145000 متر "إكسسوارات ملابس جاهزة" مدون عيها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، تمهيداً لطرحها للبيع لمنتجى وموزعي الملابس المقلدة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.