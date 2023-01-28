السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم فى «خلية الزيتون»

محاكمة
محاكمة

تواصل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

خلية الزيتون الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر محاكمة جنايات القاهرة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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