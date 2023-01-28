السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يسرا اللوزى تكشف معاناتها مع جروبات «الماميز»: «حتى اللانش بوكس بقى فيه افتكاسات»

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

حلّ صناع فيلم "جروب الماميز" المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام في دور العرض السينمائي، ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، للحديث عن فكرة العمل وكواليسه وأسباب الشروع في تقديمه.

 

وأوضحت الفنانة يسرا اللوزي، أن تجربة الفيلم كانت مهمة جدا، وبالرغم من كونه من نوعية الأفلام اللايت كوميدي إلا أنه يناقش قضية مهمة للغاية، ألا وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسئولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذي يتلقاه الأبناء.

 

وأضافت أنها تعاني من "جروبات الماميز" في الواقع، لأن بها الكثير من "الرغي"، لكنها تمثل إفادة بالطبع لمعرفة ومتابعة الطلبات المدرسية والأجواء الدراسية عموما، لكن أصبح هناك الكثير من التفاصيل والمبالغات المرهقة، مثل "اللانش بوكس" والمنافسة في التنوع من خلاله، قائلة: "حتى اللانش بوكس بقى توتر واختيار للعلب وأشكالها وتقسيماتها وسعرها.. ما هو العلب ماركات.. ثم إيه اللي هنحطه يتاكل وبقى في افتكاسات كتير".

 

وأكدت يسرا اللوزي أنها تهتم بكل تفاصيل بناتها بنفسها، لا سيما أثناء فترة تواجدها في المنزل بعيدا عن التمثيل، قائلة: "لما ابقى معنديش تصوير ببقى 24 ساعة معاهم، ولما ابقى بصور مش بقدر ابقي معاهم طول الوقت واعمل كل حاجة بنفسي، بس برضو بفضل في قلق وضغط ومتابعة بالتليفون طول الوقت معاهم".

 

من جانبها، قالت الفنانة دارين حداد إن الشخصية التي تلعبها خلال أحداث الفيلم مختلفة تماما عن شخصيتها الحقيقية، حيث أنها خلال الفيلم تظهر كشخص غير محب لتحمل مسئولية الأطفال وترى أن في ذلك انتقاص للحرية، بينما هي في الحقيقة شخص محب للأطفال بشكل كبير، لا سيما في مرحلة الطفولة الأولى.

 

وتابعت: "أنا معنديش أولاد، بس بشوف إن الأطفال دايما في أولهم حلو.. يوصلوا المدارس خلاص تزهقي، أنا بعمل كده مع أطفال العيلة في البيت.. كبروا شوية خلاص مع السلامة.. أنا مش بربي أنا بشوفهم زيارة".

 

بينما أشار المنتج محمد الرشيدي إلى أن ما حمسه لتجربة إنتاج هذا الفيلم هو خبرته السابقة في عالم إدارة المدارس، والذي جعله يلمس عن قرب الدور الكبير الذي تلعبه الأمهات خلال المراحل التعليمة المختلفة التي يمر بها الأبناء دراسيا، وهو الدور الذي يصعب على الآباء تحمله بأي شكل من الأشكال.

النجمة يسرا اللوزي يسرا اللوزي جروب الماميز فيلم جروب الماميز يسرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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