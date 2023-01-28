«بغنوة لوديع الصافى».. متسابق «الدوم» يبهر لجنة التحكيم

قال يحيى منواتي عبد المعبود، ابن محافظة شمال سيناء، إنه يحلم توصيل موهبته الغنائية للعالم بأكمله من خلال برنامج "الدوم".

وقدم يحيى منواتي موهبته الغنائية من خلال أغنية لوديع الصافي "الليلة يا ليلى"، وبالفعل استطاع الإفصاح عن موهبته.

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.