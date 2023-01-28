السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

القائمة الكاملة لأبطال «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل»

نقطة تحول
نقطة تحول

تطلق قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الساعات القادمة فيلم «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل» أحدث أفلامها التسجيلية مقدما مجموعة من النماذج الملهمة ممن تعرضوا للعمليات الإرهابية الخسيسة وخلال التقرير التالي نرصد أسماء أبطال الفيلم الجديد.

أبطال فيلم نقطة تحول

قدم القائمون على فيلم نقطة تحول عدد من الأبطال الذين يقدمون شهادتهم عم ما تعرضوا إليه فمن وزارة الداخلية يتواجد الأبطال: المقدم عمرو عبد الرؤوف والرائد محمد عزمي والنقيب سامح درويش وأمين الشرطة شريف محمد عبد المقصود.

 

ومن القوات المسلحة يتواجد الأبطال مع العقيد محمد فرج قائد مدرسة الصاعقة والمقدم إسلام العزء والمقدم حسن حمادة والنقيب أحمد نجيب والرقيب إبراهيم صبحي والرقيب محمد جمال وهؤلاء الأبطال أصيبوا في مأموريات مختلفة تنوعت بين البتر والشظايا وغيرها حيث تم التصوير معهم في أماكن عملهم فهم مازالوا في الخدمة وروحهم المعنوية كانت مرتفة للغاية ولم تنقص الإصابات من همتهم على الإطلاق.

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ومن المدنيين يتواجد في الفيلم أبطال مثل المستشار أمير يعقوب والاستاذ غريب والسيدة قوت القلوب من الأسكندرية.

 

ويناقش الفيلم كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة، إلى منحة وأمل جعل بعضهم يحقق البطولات الرياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية، لكنه يقدم نموذجا جديدا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.


تعرض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم 28 يناير الجاري، الفيلم التسجيلى «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل»، والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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