عقب الإشادات النقدية والجماهيرية.. مواعيد مسلسل «جروب الماميز»

لاقت الحلقات الأولى من مسلسل "حكايات جروب الماميز"، حالة نجاح كبير وانتشار على السوشيال ميديا من قبل محبي ومتابعي الأعمال العائلية، والتي تتناول قصص اجتماعية تلامس المشاهد.

وحقق العمل حالة نجاح على كافة الأصعدة، من حيث نسب المشاهدة والإشادات من قبل المتفرج الذي يتابع العمل على قناة أون.

ويعرض مسلسل جروب الماميز على شاشتي "ON" و"ON drama"، ويكون موعده يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة ON E، ويعاد عرضه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل كما يعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تدور القصة على مدار 15 حلقة فقط، حول إحدى المدارس الخاصة التي تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الحقيقة، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

مسلسل حكايات جروب الماميز، من بطولة نخبة من الفنانين منهم خالد سليم، إسلام جمال، دينا فؤاد، فراس سعيد، انتصار، حازم سمير، هبة عبد الغني، حجاج عبد العظيم ونورهان، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج أحمد صالح.

كما يتصدر بطولة الجزء الثالث حكايات جروب الدفعة، النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة وبسمة داود وولاء الشريف وصفاء الطوخي وهو سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب ومن إخراج محمد عبدالسلام.