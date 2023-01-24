بعد زفاف نادية وحسن.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» وقنوات العرض

يتصدر مسلسل «وبينا معاد» حديث الجماهير عبر محرك البحث العالمي جوجل «جوجل» خلال الأيام الماضية، منذ طرحه وكلما طرحت حلقة تتصدر التريند، وتكون حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية الدافئة، كما نالت أيضا إحدى مشاهد شيرين رضا وصبرى فواز في مدينة الإسكندرية، إعجاب شديد من الجمهور، إلى جانب خلافات الأبناء التي تفجرت بعد كشف بطليّ العمل نادية وحسن -شيرين رضا وصبري فواز- عن رغبتهما في الارتباط والزواج والعيش معا كأسرة واحدة.

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد

يكثف المشاهدين البحث عن مواعيد عرض مسلسل «وبينا معاد» خاصة بعد حفل زفاف نادية وحسن الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدته أكثر من مليون مشاهدة في أول يوم، و تأتي مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» في الساعة 11 مساء على شاشة قناة dmc دراما، بينما حلقة الإعادة تعرض في الساعة 5 مساءً والساعة 11 مساءً، والمسلسل من فئة الدراما العائلية.

ويُعرض مسلسل «وبينا ميعاد»، بدءًا من الليلة في تمام الساعة 8 مساءً على dmc العامة.

تردد القناة قناة DMC:

تردد 12092، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة DMC دراما:

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب: أفقي.

أبطال مسلسل «وبينا ميعاد»

مسلسل وبينا ميعاد من بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، منهم مدحت صالح، بسمة، شيرين رضا، صبري فواز، وفاء صادق، نادية رشاد، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل «وبينا ميعاد»

وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويتابع الجماهير من الكل الفئات العمرية أحداث مسلسل وبينا ميعاد خاصة بعد حلقة الزفاف لمعرفة الخطط والمقالب التي يحضرها أبناء حسن وبنات نادية لافساد الزواج، خاصة أنهم وافقوا على الزفاف مرغمين وكل فريق يتوعد للأخر، في إطار كوميدي ومشوق وهو ما ينتظره الجمهور.