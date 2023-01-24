الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد زفاف نادية وحسن.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» وقنوات العرض

زفاف نادية وحسن
زفاف نادية وحسن

 يتصدر مسلسل «وبينا معاد»  حديث الجماهير عبر محرك البحث العالمي جوجل «جوجل» خلال الأيام الماضية، منذ طرحه وكلما طرحت حلقة تتصدر التريند، وتكون حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية الدافئة، كما نالت أيضا إحدى مشاهد شيرين رضا وصبرى فواز في مدينة الإسكندرية، إعجاب شديد من الجمهور، إلى جانب خلافات الأبناء التي تفجرت بعد كشف بطليّ العمل نادية وحسن -شيرين رضا وصبري فواز- عن رغبتهما في الارتباط والزواج والعيش معا كأسرة واحدة.

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد 

 يكثف المشاهدين البحث عن مواعيد عرض مسلسل «وبينا معاد» خاصة بعد حفل زفاف نادية وحسن الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدته أكثر من مليون مشاهدة في أول يوم، و تأتي مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» في الساعة 11 مساء على شاشة قناة dmc دراما، بينما حلقة الإعادة تعرض في الساعة 5 مساءً والساعة 11 مساءً، والمسلسل من فئة الدراما العائلية.

ويُعرض مسلسل «وبينا ميعاد»، بدءًا من الليلة في تمام الساعة 8 مساءً على dmc العامة.

تردد القناة قناة DMC:

موعد عرض مسلسل وبينا معاد على شاشة قناة DMC 

مليون مشاهدة لحفل زفاف شيرين رضا وصبرى فواز فى «وبينا ميعاد»

«مدينة لا تتكرر».. إهداء خاص من فريق «وبينا ميعاد» لأهالى الإسكندرية

تردد 12092، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة DMC دراما:

  • التردد: 11449
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
  • الاستقطاب: أفقي.

أبطال مسلسل «وبينا ميعاد» 

مسلسل وبينا ميعاد من بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما، منهم مدحت صالح، بسمة، شيرين رضا، صبري فواز، وفاء صادق، نادية رشاد، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل «وبينا ميعاد» 

وتدور  أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

 ويتابع الجماهير من الكل الفئات العمرية أحداث مسلسل وبينا ميعاد خاصة بعد حلقة الزفاف لمعرفة الخطط والمقالب التي يحضرها أبناء حسن وبنات  نادية لافساد الزواج، خاصة أنهم وافقوا على الزفاف مرغمين وكل فريق  يتوعد للأخر، في إطار كوميدي ومشوق وهو ما ينتظره الجمهور.

مسلسل مسلسل وبينا معاد مواعيد عرض مسلسل وبينا مع 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 أحداث مسلسل وبينا معاد وبينا معاد مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد تردد القناة قناة DMC

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل وبينا معاد على شاشة قناة DMC 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

أمنى يكشف اتفاق فتاة مع آخرين لاختطافها وابتزاز والدها بدار السلام

رابط بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية

تجاوز عدد وفيات الكوليرا فى ملاوى 1000 شخص

بعد زفاف نادية وحسن.. مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» وقنوات العرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله