الجمعة 27 يناير 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: التفريط فى استقرار وتقدم البلد خيانة للشهداء والمصابين

الباز
الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على لحظة ترقية البطل طارق عبدالوهاب أحد المصابين في مواجهة الإرهاب الذي فقد ذراعيه من رتبة مقدم إلى عقيد.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن اثنين من زملاء طارق استشهدا خلال تفكيك قنبلة، وكان من الممكن أن يتراجع طارق، ولكنه صمم على تفكيك القنبلة وفقد ذراعيه في تلك العملية.

وتابع: "مهما حصل طارق على ترقيات أو مميزات لا يمكن أبدا تعويضه عن ذراعيه، في ناس كتير زي طارق أصيبت وفقدت حياتها عشان البلد تستقر وتتقدم، وأرى أن أي تفريط في استقرار البلد أو تقدمها خيانة للشهداء والمصابين".

وأردف محمد الباز: "إحنا في زمن مفيش فيه رمادي، أو مسك العصا من المنتصف، فإما أن تكون مع البلد أو مع الكارهين والمحطبين".

وأكد أن البلد رغم كل ما مر به ما زال يقف على قدميه وصلب ويستكمل طريقه نحو التقدم والتنمية، ولهذا التفريط في استقرار وتقدم البلد خيانة، ويجب أن نتمسك بالأمل فيما هو قادم.

محمد الباز طارق عبد الوهاب مواجهة الإرهاب اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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