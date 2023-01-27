الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فرقة «شلاتين التلقائية» تقدم عروضها الفلكلورية بمعرض الكتاب

صورة
صورة

قدمت فرقة شلاتين التلقائية، اليوم الجمعة، عددا من عروضها ورقصاتها المعبرة عن تراثها الثقافي، على مسرح "بلازا ٢" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وقدمت خلاله فقرات "السيف، السيرة" والتي شهدت إقبالا وتفاعلا من جمهور المعرض، والفرقة من تدريب عوض الله الكرار، وتأسست عام 1994 وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

هذا وتتنوع مشاركة الهيئة في الدورة 54 لمعرض الكتاب،  بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) حيث تقدم عروضا لفرقها الفنية ضمن فعاليات البرنامج الفني، وكذا عروضا وورش متنوعة ضمن البرنامج المخصص للطفل وتقام يوميا حتى ٦ فبراير المقبل.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام معرض القاهرة للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة للكتاب هذا العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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