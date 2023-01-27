«التموين»: لم نتأكد من احتواء النسكافيه والبيكنج بودر المغشوش على بودرة البلاط

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أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تكثيف مستمر لعمليات مراقبة طرح المنتجات والسلع بالأسواق، حمايًة للمستهلكين من المنتجات المقلدة والمغشوشة.

وقال “خليل” في تصريحات له، إن الوزارة تلقت العديد من شكاوى المواطنين حول أحد الشركات العاملة في إنتاج الشاي، ووجود مصنع بإحدى محافظات الدلتا يقوم بتقليد العلامة التجارية الخاصة به.

وأضاف أنه تبين من خلال توجيه حملة ضمت مفتشي التموين ومباحث التموين، صحة الشكوى وتم مداهمة مصنعين في محافظة الغربية، يقومان بتقليد وغش العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنج بودر، وتم إحالة القائمين على المصنعين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المقلدة قبل ضخها بالأسواق.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنه جاري تحليل المواد الخام المضبوطة في المصنعين يتم حالياً تحليلها.

مضيفا أنه بعد انتهاء تحليل المواد الخام المستخدمة في المنتجات سيتم تحليل الصلاحية ومدى قابليتها للاستخدام الآدمي من عدمه والمطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح أن التحاليل وحدها ستكون الفيصل في حسم ما أثير حول وجود بودرة بلاط من عدمه ضمن المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مؤكدًا: «بودرة البلاط لا تذوب في المياه».