استعانا بهويات مزورة.. الاستخبارات العراقية تكشف تفاصيل سقوط عنصرى «داعش»

كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل القبض على عنصرين من داعش بعد محاولات التخفي بالاستعانة بهويات مزورة في كركوك.

وذكر بيان وكالة الاستخبارات العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك بعملية استخبارية سبقها تدقيق ميداني للعناصر المشتبه فيهما، مشيراً الى أنه تم التوصل لمعلومات عن وجودهم بين الأهالي ودخلا المحافظة للتخفي بين المواطنين وهاربين من عدة مناطق.

وأضاف أن العملية نفذت بدقة وسرعة عالية، وانتجت التحقيقات ارتباطهما بالعناصر الإرهابية وعملا بصفة مقاتلين في التنظيم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.