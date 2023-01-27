الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولين روس: تعبئة جديدة للجيش وتطوير هجوم محتمل خلال الربيع

روسيا
روسيا

قال مسؤولين روس، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يجري الجيش تعبئة جديدة في الربيع، مضيفيين ان الجيش الروسي قد يبدأ هجوما جديداً في أوكرانيا في فبراير أومارس المقبل، وفق وكالة “بلومبرج” الأمريكية. 

وأضافوا المسؤولون الروس، ان الهجوم الجديد على اوكرانيا هدفه إخضاع كييف للمفاوضات، مشيرين الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا. 

وأشار وكالة “بلومبرج” أن تحول المعارك بأوكرانيا إلى المدفعية من مصلحة روسيا، فضلًا عن أن الصراع بأوكرانيا قد يتحول إلى المدفعية كالحرب العالمية الأولى، وفق مسؤوليين غربيين. 

بوتين يتهم اوكرانيا بارتكاب جرائم 

 

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بوتين يتهم أوكرانيا بارتكاب جرائم ذات طابع نازى

واتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نازيين جددًا في أوكرانيا بارتكاب جرائم بحق مدنيين، في يوم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة.

وقال الرئيس الروسي: "يؤدي نسيان دروس التاريخ إلى تكرار المآسي الرهيبة"، مضيفًا: تؤكد ذلك الجرائم بحق مدنيين والتطهير العرقي والإجراءات العقابية التي ينظّمها نازيون جدد في أوكرانيا، يقاتل جنودنا بشجاعة هذا الشرّ".

روسيا أوكرانيا الجيش الروسي الربيع مضيفين

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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