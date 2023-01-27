الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: «التصعيد العسكرى فى أوكرانيا يهدد بحرب نووية»

كونتي
كونتي

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، ما وصفه بـ"التطرف الحربي" من جانب الدول الغربية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، في زيادة الدعم العسكري النوعي لأوكرانيا، بينما تختفي مساعي التفاوض من أجل سلام.

وقال كونتي وهو الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم المعارضة للحكومة، في تصريحات له: “لقد قلنا ذلك منذ البداية: ”الأفق الوحيد الفاعل هو تحقيق اختراق دبلوماسي متواصل وصعب لدفع الكرملين وكييف للجلوس إلى طاولة تفاوض".

وأضاف: "هذا لا يعني الاستسلام للشروط التي تود روسيا أن تمليها، فنحن لسنا محايدين في هذه القضية، لقد أعلنا دائمًا إدانتنا لعدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا بشدة. المشكلة تكمن في المخرج".

تجاهل مسار التفاوض

وأضاف: "بالنسبة لنا، يجب أن نسير في مسار التفاوض الذي لا يبدو لي على الإطلاق هدفًا يتم بناؤه كما يعلمنا التاريخ.. كيف تم حل نزاعات أخرى؟ بالتدمير الكامل للدول المتحاربة أم عن طريق التفاوض؟ إذا لم تكن هناك رغبة في تحمل مسؤولية بنائه، فيبقى التصعيد العسكري وحده والذي يعني  خطر الانزلاق نحو  صراع نووي وتدمير الدول المعنية والحرب العالمية".

يأتي تصريح رئيس الحركة المعارضة للحكومة الإيطالية، في وقت يلتقي وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو، نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو في روما، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية.

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جوزيبي كونتي إيطاليا التطرف الحربي التفاوض الغرب الحرب الروسية ـ الأوكرانية تسليح كييف

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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