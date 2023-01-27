الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا دفاع إيطاليا وفرنسا يبحثان تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوى.. اليوم

منظومة دفاع جوي لأوكرانيا
منظومة دفاع جوي لأوكرانيا

يعقد وزيرا الدفاع الإيطالي والفرنسي جويدو وسيباستيان لوكورنو اليوم الجمعة مباحثات بشأن إرسال منظومة دفاع جوي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية اليوم عن مصادرها، أن على طاولة الاجتماع الثنائي وضع التفاصيل الفنية لتزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الإيطالية-الفرنسية (Samp-T) .

الهدف كبح التصعيد

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد صرح في وقت سابق اليوم الخميس بأن بلاده "سترسل أسلحة دفاع"، بينما تحاول روسيا تركيع أوكرانيا معنويا من خلال مهاجمة أهداف مدنية.

وأضاف في تصريح تلفيزيوني: "نحن لا نعطي أسلحة تهاجم الروس، ولكنها تدافع عن الأوكرانيين بتدمير صواريخ قبل أن تصل إلى الأرض".

وتابع: "يجب أن نتحلى بالشجاعة لاتخاذ خيارات صعبة لتجنب أسوأ السيناريوهات، فالدول الأوروبية هي أول من يريد تجنب التصعيد. نأمل جميعًا في إمكانية فتح طاولة سلام بين الكرملين وكييف".

 

صفقة أسلحة مضادّة للدبابات 

بالتزامن، أعلنت مجموعة الدفاع والطيران السويدية "ساب" الخميس أنّها تلقّت طلبية من الجيش الفرنسي لتزويده أسلحة مضادّة للدبّابات من نوع "إيه تي 4"، في صفقة تبلغ قيمتها 24 مليون يورو.

وقالت ساب في بيان إنّ "المديرية العامة الفرنسية للتسليح" قدّمت هذه الطلبية في منتصف ديسمبر على أن تتسلّم باريس هذه الأسلحة خلال العام الجاري. 

و"إيه تي 4" سلاح خفيف يُحمل على الكتف وغير مكلف، وهو أحد أكثر الأسلحة التي تبيعها المجموعة السويدية للعديد من الجيوش الغربية وأحد أكثر الأسلحة المضادّة للدبابات انتشاراً.

وبحسب ساب، يمكن استخدام هذا السلاح "ضدّ دبّابات ومركبات قتالية ثقيلة"، وكذلك أيضاً ضدّ "مبان وتحصينات أو لحماية منشآت".

وتم استخدام الأسلحة المضادّة للدبّابات على نطاق واسع منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي مقدّمة هذه الأسلحة صواريخ "إن لاو" المحمولة التي تصنّعها ساب أيضاً، وصواريخ جافلين الأمريكية الصنع. 

 

​ايطاليا​ ​فرنسا أوكرانيا منظومة دفاع جوي وزيرا دفاع البلدين إجراء مباحثات

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وائل لطفي

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