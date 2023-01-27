نور الحسيني يكشف سبب مشاركة «الإحصاء» في معرض الكتاب

قال نور الحسيني مدير عام التنسيق والسكرتارية بجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنهم أصروا على المشاركة هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، لتكون هذه المرة الـ 15 على التوالي.

وتابع الحسيني في تصريحات لـ«الدستور»: «نحن نعمل على نشر الوعي الإحصائي خاصةً أننا الجهاز الرسمي للدولة المسؤول عن البيانات في مصر، ولا يوجد أي تطور دون تخطيط، ولا يوجد تخطيط دون بيانات، والجديد في المعرض هذا العام أننا نخاطب كل الفئات عكس ما حدث السنوات الماضية».

وأضاف: «لدينا هذا العام جميع الفئات ومختلف الاعمار وليس المهتمين بالإحصاء أو الباحثين، هذا العام يأتي إلينا أصحاب الـ ٨ سنوات، وجذبهم عن طريق الألعاب الرقمية وعملية الحساب وهي العاب، وبيعرف إحصائية».

وتابع: «إحنا كمان افتتحنا المرصد الاحصائي الذي يرصد كل المؤشرات في مصر، لأننا جهاز الأرقام، كل ١٤ ثانية مولود، وكل دقيقة و٢٦ ثانية حالة زواج، وكل دقيقتين و٣٨ ثانية حالة طلاق، مصر ملئية بالأرقام والبيانات».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.