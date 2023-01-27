الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نور الحسيني يكشف سبب مشاركة «الإحصاء» في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال نور الحسيني مدير عام التنسيق والسكرتارية بجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنهم أصروا على المشاركة هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، لتكون هذه المرة الـ 15 على التوالي.

وتابع الحسيني في تصريحات لـ«الدستور»: «نحن نعمل على نشر الوعي الإحصائي خاصةً أننا الجهاز الرسمي للدولة المسؤول عن البيانات في مصر، ولا يوجد أي تطور دون تخطيط، ولا يوجد تخطيط دون بيانات، والجديد في المعرض هذا العام أننا نخاطب كل الفئات عكس ما حدث السنوات الماضية».

وأضاف: «لدينا هذا العام جميع الفئات ومختلف الاعمار وليس المهتمين بالإحصاء أو الباحثين، هذا العام يأتي إلينا أصحاب الـ ٨ سنوات، وجذبهم عن طريق الألعاب الرقمية وعملية الحساب وهي العاب، وبيعرف إحصائية».

وتابع: «إحنا كمان افتتحنا المرصد الاحصائي الذي يرصد كل المؤشرات في مصر، لأننا جهاز الأرقام، كل ١٤ ثانية مولود، وكل دقيقة و٢٦ ثانية حالة زواج، وكل دقيقتين و٣٨ ثانية حالة طلاق، مصر ملئية بالأرقام والبيانات».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

 

الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب 2023 فعاليات معرض الكتاب 2023 معارض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

ضبط مدير مصنع صناعات بلاستيكية بالشرقية بحوزته 162,5 طن خامات

ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

ضبط مدير مصنع مواد غذائية دون ترخيص بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

جناح وزارة الدفاع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

«الداخلية» تحتفى بعيد الشرطة فى جناحها بمعرض الكتاب

ندوة «رباعيات صلاح جاهين»

محطة تل أبيب

المزيد

هل تكون «جريمة اقتحام جنين» كلمة سر مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية؟

فلسطين ترحب بعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عقب عملية الاقتحام الإسرائيلية لـ«جنين»

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود