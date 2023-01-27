الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.  

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها 22 طن أعلاف حيوانية مستلزمات أعلاف، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين شرطة البيئة والمسطحات الجرائم التموينية المدير المسئول

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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