watch it تطرح برومو «بالطو» (فيديو)

طرحت منصة watch it البرومو الأول لأحدث أعمالها الأصلية، مسلسل «بالطو» المكون من 10 حلقات تمهيدًا لعرضه على شاشتها قريباً.

وكشف البرومو ومدته 30 ثانية فقط عن شخصيات العمل، على أن يتم طرح البرومو الرسمي خلال الأيام المقبلة مع تحديد الموعد النهائي للعرض.

مسلسل «بالطو» مأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب» بطولة محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، عصام علي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوى، ومن إخراج عمر المهندس.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.